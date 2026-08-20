Drift kosztował go 1500 zł i prawo jazdy Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Nocna przejażdżka ulicami Namysłowa zakończyła się dla 19-letniego kierowcy BMW wysokim mandatem, punktami karnymi i zatrzymaniem prawa jazdy. Młody mężczyzna na oczach policjantów wprowadzał pojazd w poślizg na drodze krajowej nr 39. Jak się okazało, nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji, jakie zgodnie z aktualnymi przepisami grożą za driftowanie na drodze publicznej.

17 sierpnia 2026 roku namysłowscy policjanci podczas nocnego patrolu kontrolowali ulice miasta oraz rejon parkingów przy ulicy Brzeskiej. W trakcie przejazdu drogą krajową nr 39 mundurowi zauważyli kierującego BMW, który celowo wprowadzał samochód w poślizg.

Policjanci natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą BMW siedział 19-letni mieszkaniec gminy Namysłów. W samochodzie znajdowali się również jego rówieśnicy.

Młody kierowca nie spodziewał się, że jego zachowanie może zakończyć się nie tylko mandatem i punktami karnymi, ale również czasową utratą uprawnień do kierowania pojazdami. Jak wynikało z rozmowy z policjantami, 19-latek nie znał aktualnych przepisów dotyczących driftowania na drogach publicznych.

Za popełnione wykroczenie mundurowi nałożyli na kierującego mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Driftowanie na drodze publicznej to nie tylko efektowny manewr. Celowe doprowadzanie do utraty przyczepności kół może w jednej chwili zakończyć się utratą kontroli nad samochodem. Szczególnie niebezpieczne jest wykonywanie takich manewrów w miejscu, w którym mogą znajdować się inni kierujący, piesi lub przypadkowi świadkowie.

Apelujemy do kierujących o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Droga publiczna nie jest torem wyścigowym, a chęć zaimponowania pasażerom czy innym uczestnikom ruchu może mieć poważne konsekwencje nie tylko finansowe, ale przede wszystkim dla życia i zdrowia innych osób.