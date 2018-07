Apel o pomoc dla Nikosia Data publikacji 30.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Nikoś to chrześniak naszego dzielnicowego. Urodził się w styczniu ze złożoną wadą serca. W czwartej dobie życia przeszedł pierwszą skomplikowaną operację na otwartym sercu. Pomimo wielu akcji charytatywnych i zbiórek pieniędzy, wciąż potrzebne są środki, aby serduszko Nikosia pracowało prawidłowo. Namysłowska policja rusza z kampanią „Zakrętki dla Nikosia”.

Nikodem urodził się 19 stycznia 2018 roku. Na świat przyszedł ze złożoną wadą serca (stenoza aortalna, zastawka dwupłatowa, koarktacja aorty, ubytek międzyprzedsionkowy, międzykomorowy). W 4 dobie życia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeszedł skomplikowaną operację na otwartym sercu. Niestety lewa komora serca nie podjęła prawidłowej pracy i konieczna była druga operacja, w wyniku której Nikodem będzie musiał żyć tylko z jedną komorą serca.

Komendant Andrzej Ostrycharczyk pozytywnie przychylił się do pomysłu, aby w sierpniu przeprowadzić akcję „Zakrętki dla Nikosia”. Plastikowe zakrętki będzie można przynosić do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, do Rewiru Dzielnicowych na dworcu PKP i do siłowni ActivSport przy ul. Sikorskiego. Później firmy Eko-Serwis i Lobo zamienią je na pieniądze, które zostaną przekazane na dalsze leczenie Nikosia.

Wszystkim osobom za okazaną pomoc z serca dziękujemy!